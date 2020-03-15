وزير التموين : مخزون السلع الاستراتيجية آمن.. ورصيد بعض السلع يكفي 29 شهرا

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية

عرض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على رئيس الوزراء تقريرا برصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، أشار خلاله إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020.

وقال إن رصيد كميات السكر (من السكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد) يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

وذكر وزير التموين في تقريره أن رصيد الزيوت بأنواعها يتوافر بكميات تكفي مدة تصل لنحو 5 أشهر.

وأوضح الدكتور علي مصيلحي أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل.

ويتوافر كميات من الدواجن المجمد تكفي لمدة 11.9 شهر، واللحوم المجمدة تتوافر بكميات تكفي مدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وقال وزير التموين إن اللحوم الحية السوداني تتوافر بكميات تكفي مدة 29.1 شهر، وتتوافر المكرونة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

وجاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية، ومراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية.

وحضر الاجتماع الدكتور على مصيلحي وزير التموين ، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشدد على أن يتم التعامل بـ”بقبضة من حديد” مع المتاجرين بالسلع ومع الذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وقال مدبولي : “تعاملوا معهم بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات”.

وكلف رئيس الوزراء مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين في جميع المحافظات.