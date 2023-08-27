وزير التموين: مخاطبة «الوزراء» لإقامة معرض أهلا مدارس ما بين 9 و15 سبتمبر القادم

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إرسال خطاب إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض أهلا مدارس الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك ما بين 9 و 15 سبتمبر القادم لحين بدء العام الدراسي القادم.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش حجر أساس المستودع الاستراتيجي في محافظة الأقصر أن المعرض اهلا مدارس الرئيسي يقام بالتعاون والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك اتحاد الغرف التجارية.

وأاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق بهدف توفير كافة المستلزمات الدراسية من كتب و أدوات مدرسية وحقائب وأحذية جلدية وملابس و خلافه.

وأشار المصيلحي الي أنه يجري حاليا التنسيق مع الغرف التجارية بهدف إقامة معارض أهلا مدارس في كافة محافظات الجمهورية.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت افتتاح معارض أهلا مدارس في كافة مراكزها البالغة 7 ، وبتخفيضات تراوحت من 15 الي 25٪، بالإضافة إلي مشاركة المحال التجارية والمكتبات بمنافذهم دون التوجه إلى مقر المعرض.