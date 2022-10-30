وزير التموين: متوقع استيراد مليون طن قمح خلال العام المالي الجاري

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من المتوقع استيراد مليون طن قمح حتى نهاية العام المالي الجاري، كما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح نحو 5.1 شهر أي حتى أبريل المقبل.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن ويكفي مدة طويلة، مشيرَا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.

وأكد المصيلحي، أنه يتم العمل حاليًا مع القطاع الخاص، على فرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد أن يتوافر لدينا حالة من التكاتف في القدرات والامكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.

وقال المصيلحي إن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا داع لأي قلق حيث تتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وأيضا فى الأسواق الحرة .