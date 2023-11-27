وزير التموين: مبادرة تخفيض السلع نجحت بنسبة 75%

دافع وزير التموين الدكتور علي مصليحي عن نجاح تجربة مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص ، مؤكدا أنها بنسبة 75% .

في مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، رداً على سؤال الحديدي التي نقلت له انتقادات الشارع لنجاح المبادرة وعدم توافرها في كل الأماكن بالإضافة لضعف التدابير الدولارية المتفق عليها للقطاع الخاص .

وقال وزير التموين: “بالفعل هذا حدث في أول أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ سريان المبادرة وتم إزالة قيود التدابير من البنوك الوزير و أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة”.

وأضاف: “تم التعامل مع الفجوة التمويلية الخاصة بنسبة التدبير ولازم نشكر القطاع الخاص في كافة السلع في الألبان والأجبان وقطاع الزيوت والبقوليات والسكر الذي دخل ضمن المبادرة وتم التعهد بالتدبير بواقع 50% من التدابير الدولارية والسكر دخل بالأمس”.

وتابع : ” المبادرة في حد ذاتها لها أهمية في وجودها هناك نجاح لمبادرة تخفيض السلع بنسبة 75%، وعلى سبيل المثال البيض كان وصل إلى 140 جنيها، وأصبح يباع بـ125 جنيها”.



وأشار إلة أن “اتحاد الدواجن التزم بمبادرة تخفيض السلع. و الجزء الأكبر من مبادرة تخفيض السلع موجود في الصعيد”.