اقتصاد وأسواق

وزير التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على المستفيدين من الدعم

دعما لهذه المبادرة المهمة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم.
محمد مجدي 3:48 م, الأثنين, 12 أبريل 21 3:48 م, الأثنين, 12 أبريل 21

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إنه دعما لهذه المبادرة المهمة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم.

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واضاف وزير التموين ، أن ذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً استمرارهم في صرف الدعم التمويني والخبز أيضاً.

وأشار المصيلحي إلى أن تلك التوجيهات تأتى في إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات والتي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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