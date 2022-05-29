وزير التموين: لن يسمح بزيادة سعر كيلو الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر كيلو الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الوزير: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، الأرز يجب أن يكون معروضا بأسعار معقولة.

وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وزير التموين: العام المقبل ستبدأ الدولة استلام الأرز من المزارعين مثل القمح

وأعلن المصيلحي أن العام المقبل ستبدأ الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي بنحو 6 أشهر، قائلا: “السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا”.

وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.