وزير التموين لمنتجى السلع الغذائية: يجب عمل المصانع بكامل طاقتها وطرح كل السلع بالأسواق

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمه وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع كبار منتجى وموردي ومصنعي السلع الغذائية من زيوت وألبان وبقوليات وشاي وارز وسكر، وكذلك السلاسل التجارية.

وشدد المصيلحى على ضرورة طرح كل الإنتاج بالاسواق للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق وطالب المصنعين بعدم رفع الأسعار فى الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كى تستمر المصانع فى الإنتاج.

وأكد أن المسؤلية مشتركه الآن بين الدولة ومنتجي السلع الغذائية الآن، مضيفا أنه يتواصل دائماً مع البنك المركزى ووزارة المالية لحل المشاكل المتعلقة بالإفراج الجمركى وسرعه الإفراج عنها بالموانئ.

ومن جانبهم أكد منتجى السلع الغذائيه أنهم سوف يتكاتفون مع الدولة فى تلك الفترة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع وكل الإنتاج من المصانع إلى الأسواق، وأشاروا إلى أن المسؤلية الآن مسؤلية مشتركة مابينهم وبين الدولة.

كما اثنوا على الإجراءات التى تتخذها الدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد فى ظل الحرب الروسية الاوكرانيه وتأثيرها المباشر على معظم اقتصاديات العالم.