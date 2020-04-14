وزير التموين للمزارعين: لن نستلم قمح رطوبته أعلى من 13% ولا حصاد مبكر

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مزارعي القمح عدم حصاد المحصول مبكرا لعدم فساده عند التخزين في الصوامع. وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع الان على قناة صدي البلد : لن نستلم قمح رطوبته أعلي من 13% ، ويجب…

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مزارعي القمح عدم حصاد المحصول مبكرا لعدم فساده عند التخزين في الصوامع.

وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع الان على قناة صدي البلد : لن نستلم قمح رطوبته أعلي من 13% ، ويجب على المزارع الحفاظ على المحصول حتي يحصل على حقه المادي عند التوريد.

وأكد المصيلحي أن موسم القمح يبدأ من 15 أبريل وحتي 15 يوليو المقبل.

وأضاف أنه تم تحديد أسعار مناسبة لشراء القمح من المزارعين حيث الأردب درجة نظافة 23.5 قيراط بسعر 700 جنيه و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأوضح المصيلحي انه مستهدف توريد 3.4 مليون طن قمح محلي خلال فترة توريد القمح وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة.

وقال إن تلك الجهات تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية.

وأضاف يوجد لدى الوزارة ما يقرب من ٤٥٠ نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، او بناكر، او شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية.

وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن.

وتابع المصيلحي ، يوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة ، هيئة سلامة الغذاء والوزانين وهيئة الرقابة على الصادرات.

وأشار إلي أنه تم تحديد مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتي 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتي 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.