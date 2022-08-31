وزير التموين لـ «المال»: نبحث عن ناقل آخر لشحنة القمح الأوكراني

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ردا على سؤال المال في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في معرض اهلا مدارس 2022، حول شحنة القمح البالغة 63 ألف طن التى تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية: ان الشحنة مؤمنة .

وحول معرض اهلا مدارس قال المصيلحي إن توجه الدولة هو التوسع في إقامة المعارض لرفع العبء عن المواطنين ،مع العمل على رفع جودة المنتج المحلي الجودة ،ونسبة المكون المحلي التي بلغت 100% في بعض الكراسات والكشاكيل ،ونسبة تصل إلى 80% في بعض اقلام الرصاص، مع طفرة كبيرة في صناعة الشنط المدرسية والجلود والأحذية.

وأشار إلي أن معرض اهلا مدارس 2022 ، يشارك فيه 200 عارضا ـ