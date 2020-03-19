وزير التموين لـ «المال» : طرح «الشبراويشي و555» في المجمعات الاستهلاكية من السبت المقبل

زيادة حجم الإنتاج الي 15 ألف طن بدلا من 10 آلاف

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه انتهي منذ قليل من عقد اجتماع مع شركة السكر والصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وقال وزير التموين في تصريحات خاصة لبوابة “المال” بداية من السبت المقبل سيتم طرح منتجات شركة السكر من الكحول الإيثيلي «قسمة» و«الشبراويشي و 555» في المجمعات الاستهلاكية.

يذكر أن المجمعات الاستهلاكية يبلغ عددها مايزيد عن 3 آلاف فرغ في القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية.

وأضاف المصيلحي، انه متاح لحاملي البطاقات التموينية شراء تلك المنتجات من خلال الدعم الحكومي، إضافة إلي جمهور المستهلكين.

يبلغ عدد البطاقات التموينية 22 مليون بطاقة مستفيد منها نحو 70 مليون مواطن مستحقين للدعم الحكومي البالغ 89 مليار جنيه في الموازنة المالية 2019-2020 .

وأوضح المصيلحي ان حجم الإنتاج الحالي من تلك المنتجات يبلغ 10 آلاف طن مستهدف زيادتها الي 15 الف طن .

وأشار إلي أنه طلب من شركة السكر والصناعات التكاملية رفع قوة العمل بنحو 3 ورديات عمل لزيادة الإنتاج .

وأكد المصيلحي انه سيتم التواصل مع المستشفيات والمصانع لتحديد الكميات المطلوبة من منتج الكحول الايثيلي لتطهير تلك الأماكن.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية اعلن أنه سيتم عقد اجتماع عصر اليوم الخميس مع شركة السكر والصناعات التكاملية بهدف إعادة توزيع الكحول الإيثيلي والمستخدم في تطهير المنشآت.

وقال المصيلحي إن الجهات المستهدفة في طرح منتج الكحول الايثيلي هي المستشفيات والمصانع وأماكن التجمعات الكبري.

واوضح المصيلحي أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وأكد أنه سيتم توفير منتجات 555 و قسمة والشبراويشي في المجمعات الاستهلاكية قريبا والتي تعد أعلى نسبة تركيز للكحول وتصل في بعضها إلى 90% .

وتشهد الأسواق إقبالا من المواطنين على شراء منتجات التطهير الكحولية في ضوء إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا بعد وصول عدد الحالات المعلنة في مصر إلى 210 حتى مساء الأربعاء.

وقال المصيلحي إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبالا من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المصانع الحكومية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج بعضها مصل كولونيا 555 وستزيد إنتاجها سريعا.

وأشار المصيلحي إلى أنه لن توجد قيود على شراء تلك المنتجات للمواطنين ولكن بحد أقصي.

يذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين وتعد الذراع الغذائي للحكومة.