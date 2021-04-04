وزير التموين لـ«المال»: 5.5 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع الزيوت و1.6 لـ«قها وإدفينا»

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطوير قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة مبدئية تصل إلي 5.5 مليار جنيه وذلك في الخمسة مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وقال المصيلحي في تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، إن شركة قها وإدفينا تبلغ تكلفة تطويرها 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية بنهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن قانون التموين والتجارة الداخلية كان لابد من إعادة النظر في صياغته لما يمثل من أهمية كبري لجميع الأطراف من قطاع حكومي وخاص ومن ثم المستهلكين.