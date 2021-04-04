اقتصاد وأسواق

وزير التموين لـ«المال»: 5.5 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع الزيوت و1.6 لـ«قها وإدفينا»

شركة قها وإدفينا تبلغ تكلفة تطويرها 1.6 مليار جنيه
محمد مجدي 1:23 م, الأحد, 4 أبريل 21 1:23 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطوير قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة مبدئية تصل إلي 5.5 مليار جنيه وذلك في الخمسة مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وقال المصيلحي في تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، إن شركة قها وإدفينا تبلغ تكلفة تطويرها 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية بنهاية يونيو المقبل.

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وأشار إلى أن قانون التموين والتجارة الداخلية كان لابد من إعادة النظر في صياغته لما يمثل من أهمية كبري لجميع الأطراف من قطاع حكومي وخاص ومن ثم المستهلكين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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