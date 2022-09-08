وزير «التموين» لـ«المال»: ندرس تدشين مركزين لوجستيين للسلع الغذائية والصناعات المرتبطة بها

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ دراسة تدشين مركزين لوجستيين للخضر والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن، والصناعات المرتبطة بها، فى محافظتى الإسماعيلية والشرقية، بالتعاون مع شركة رانجيس الفرنسية.

مصادر: تكلفة كلٍ منهما تتجاوز مليار جنيه

ولفت المصيلحى، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أنه تم تحديد مساحة مركز الإسماعيلية بنحو 107 أفدنة، مقابل 25 فدانا لنظيره بالشرقية، موضحا أنه يتم إجراء جميع الدراسات اللازمة لبدء التنفيذ بمساعدة ودعم الحكومة الفرنسية.

وأوضح أنه يجرى حاليا مراجعة دراسة الجدوى تمهيدا لطرح المشروعين، على أن يتم الانتهاء منهما خلال 18 شهرا، ويتبع ذلك فترة 6 أشهر للتشغيل التجريبى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن إجمالى تكلفة إنشاء المركزين قد تتجاوز 2 مليار إذ تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليار جنيه لكل منهما.

وعلى صعيد آخر، قال المصيلحى، على هامش جولته بمحافظة الغربية أمس الأول الثلاثاء، إنه من الوارد تدشين أسواق نصف جملة وتجزئة مركزية للسلع الغذائية فى محافظة الغربية، بخلاف التى وُضع حجر أساسها.

وقام وزير التموين أمس الأول الثلاثاء بوضع حجر أساس سوق نصف جملة مركزية، مستهدف إقامتها على مساحة 5 آلاف فدان، باستثمارات إجمالية 100 مليون جنيه، بجوار المنطقة اللوجستية داون تاون فى طنطا.

وتعد المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا الأولى والأكبر على مستوى محافظات مصر، وتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لإقامة مثل هذه المناطق على مساحة 87 فدانا باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأعلن الوزير أنه من المخطط تدشين أسواق نصف جملة مركزية فى كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، وذلك تمشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط منظومة تداول السلع الغذائية والاستهلاكية.

يشار إلى أن أسواق نصف الجملة تضم السلع الغذائية مثل الخضر والفاكهة والبقوليات بأسعار نصف جملة للتجار والمستهلكين، وتستهدف خفض حلقات تداول السلع، لضبط مستوى الأسعار.