وزير التموين لـ«المال»: مصر توافق على استلام 63 ألف طن قمح روسي على مسؤولية المورد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه وافق على طلب المورد الروسي لشحنة 63 ألف طن قمح أوكراني والتى تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تعذر وصولها حتى الآن بتسليم مصر شحنة تتضمن 63 ألف طن، وسيكون المورد الروسي مسؤولا عن الناقل ووصول الشحنة بأمان.

وأضاف المصيلحي في تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في الغربية أن الشحنة ستكون بنفس الأسعار والكميات ونفس الشروط التى تم الاتفاق عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووجه المصيلحي الشكر إلى الشركات الموردة والناقلة، مشيرا إلى أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة الجميع نظرا لظروف الحرب.