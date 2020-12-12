اقتصاد وأسواق

وزير التموين لـ«المال»: حوكمة منظومة الخبز المدعم لمنع تهريب الدقيق

أكد وزير التموين ، أن تلك الحوكمة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الخبز المدعم
محمد مجدي 8:12 م, السبت, 12 ديسمبر 20 8:12 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، في تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم حوكمة منظومة الخبز المدعم ، من خلال تعديل نظام متابعة المخابز ، في صرف الدقيق المدعم من المطاحن ، بحيث تكون عمليات الصرف من خلال كارت مع كل مخبز محدد عليه كميات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم يوميًا.

وقال المصيلحي ، إن جوال الدقيق 100 كيلو ، ينتج 1450 رغيف بوزن 90 جرام للرغيف الواحد ، ولن يسمح عمل استعاضة من الدقيق ” كميات جديدة” للمخبز إلا بناء على ما تم خبزه .

وأضاف: “عند قيام المخبز بالتلاعب في وزن الأرغفة التي يقوم بإنتاجها يوميًا ، يصبح لديه فائض في الدقيق المستخدم بشكل يومي، وبذلك لن يحصل على دقيق جديد”.

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يذكر أن وزارة التموين ، قررت في أغسطس الماضي ، تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم والذي يتراوح من 100 إلي 110 جرام ، ليصبح 90 جراماً كوزن موحد لجميع أنواع إنتاج الخبز من خطوط الماو والمجري والملدن والطري ، وذلك لمنع وجود تلاعب في أوزان الرغيف.

وأضاف المصيلحي، أن “فائض الدقيق الذي يوجد عند المخبز المخالف يقوم بتهريبه إلي السوق السوداء ، ومن ثم طرحه مرة أخري في الأسواق بشكل غير قانوني”.

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وأشار إلى أنه لذلك تم حوكمة منظومة الخبز المدعم من خلال كيفية التعامل بين وزارة التموين ممثلة في المطاحن وهيئة السلع التموينية ، و المخابز البلدية المدعمة .

وأوضح المصيلحي ، أن عدد الأجولة المستخدمة لدي المخبز محددة طبقًا لعدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرف خبز مدعم لها ، لذلك يتم احتساب متوسط حجم الانتاج اليومي لكل مخبز .

وأكد وزير التموين ، أن تلك الحوكمة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الخبز المدعم ، قائلا: حوكمة منظومة الخبز لا تؤثر على المواطن بمليم ، وهي محاسبة داخلية ، للتحكم في عمليات تسريب الدقيق المستمرة حتي الأن.

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وأشار المصيلحي ، إلى أنه في القريب سيتم دفع ثمن جوال الدقيق من خلال صاحب المخبز ، للمطحن ، وبذلك سيتم إنهاء تسليم الدقيق للمخبز على سبيل الأمانة .

جدير بالذكر ، أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تبلغ 67 قرش، يدفع المواطن المقيد على بطاقة التموين 5 قروش للرغيف الواحد ، كما ان المواطن يحصل على 150 رغيف كل شهر ، من خلال الدعم الحكومي المخصص له.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين نحو 84.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2020/2021 .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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