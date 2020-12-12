وزير التموين لـ«المال»: حوكمة منظومة الخبز المدعم لمنع تهريب الدقيق

أكد وزير التموين ، أن تلك الحوكمة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الخبز المدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، في تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم حوكمة منظومة الخبز المدعم ، من خلال تعديل نظام متابعة المخابز ، في صرف الدقيق المدعم من المطاحن ، بحيث تكون عمليات الصرف من خلال كارت مع كل مخبز محدد عليه كميات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم يوميًا.

وقال المصيلحي ، إن جوال الدقيق 100 كيلو ، ينتج 1450 رغيف بوزن 90 جرام للرغيف الواحد ، ولن يسمح عمل استعاضة من الدقيق ” كميات جديدة” للمخبز إلا بناء على ما تم خبزه .

وأضاف: “عند قيام المخبز بالتلاعب في وزن الأرغفة التي يقوم بإنتاجها يوميًا ، يصبح لديه فائض في الدقيق المستخدم بشكل يومي، وبذلك لن يحصل على دقيق جديد”.

يذكر أن وزارة التموين ، قررت في أغسطس الماضي ، تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم والذي يتراوح من 100 إلي 110 جرام ، ليصبح 90 جراماً كوزن موحد لجميع أنواع إنتاج الخبز من خطوط الماو والمجري والملدن والطري ، وذلك لمنع وجود تلاعب في أوزان الرغيف.

وأضاف المصيلحي، أن “فائض الدقيق الذي يوجد عند المخبز المخالف يقوم بتهريبه إلي السوق السوداء ، ومن ثم طرحه مرة أخري في الأسواق بشكل غير قانوني”.

وأشار إلى أنه لذلك تم حوكمة منظومة الخبز المدعم من خلال كيفية التعامل بين وزارة التموين ممثلة في المطاحن وهيئة السلع التموينية ، و المخابز البلدية المدعمة .

وأوضح المصيلحي ، أن عدد الأجولة المستخدمة لدي المخبز محددة طبقًا لعدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرف خبز مدعم لها ، لذلك يتم احتساب متوسط حجم الانتاج اليومي لكل مخبز .

وأكد وزير التموين ، أن تلك الحوكمة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الخبز المدعم ، قائلا: حوكمة منظومة الخبز لا تؤثر على المواطن بمليم ، وهي محاسبة داخلية ، للتحكم في عمليات تسريب الدقيق المستمرة حتي الأن.

وأشار المصيلحي ، إلى أنه في القريب سيتم دفع ثمن جوال الدقيق من خلال صاحب المخبز ، للمطحن ، وبذلك سيتم إنهاء تسليم الدقيق للمخبز على سبيل الأمانة .

جدير بالذكر ، أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تبلغ 67 قرش، يدفع المواطن المقيد على بطاقة التموين 5 قروش للرغيف الواحد ، كما ان المواطن يحصل على 150 رغيف كل شهر ، من خلال الدعم الحكومي المخصص له.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين نحو 84.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2020/2021 .