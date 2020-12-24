وزير التموين لـ«المال»: السيسي يتابع يوميا موقف توافر السلع لمواجهة كورونا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة توافر السلع وزيادة المعروض في ظل تصاعد الموقف الحالي لإصابات فيروس كورونا .

وقال المصيلحي في تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش جولة تفقدية في محافظة القليوبية اليوم، إنه يتم إرسال تقارير يومية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عن موقف المخزون الاستراتيجي وتوافر السلع وحركة السوق .

وأضاف المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.5 شهر وهو إنجاز كبير خاصة وأن الموسم الجديد سيبدأ منتصف شهر أبريل المقبل.

وأوضح المصيلحي، أن احتياطي السكر يكفي 3.5 شهر فضلاُ عن بدء موسم حصاد السكر الجديد منتصف الشهر المقبل والزيت 5.5 شهر .

وكشف المصيلحي، أن الوزارة لديها تعاقدات من الأرز حتي اكتوبر 2021 ، فضلا عن أن موسم الأرز يبدأ في منتصف سبتمبر ، والمخزون يغطي الاستهلاك طوال العام .

وأشار إلى أن احتياطي المكرونة يبلغ 5.5 شهر، والدواجن 11 شهرا، ولدينا تعاقدات من اللحوم الطازجة حتي 24 شهر.. وإلى أن هناك تراجعاً في حركة التجارة العالمية بواقع 4.5% بسبب كورونا وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية .

وأكد أن نسبة تأثير ذلك محليا لن تتجاوز 1% والوضع السلعي في البلاد آمن وجاهزون لاي متغيرات تحدث خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في مستوي نقل السلع على المستوي العالمي، قائلا: “الجميع بيحاول يتكاتف لتقليل حجم الخسائر وعلى حركة التجارة في ظل بدء بعض الدول اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار الفيرس”.

كما أكد وزير التموين على أهمية توفير الاحتياطي الاستراتيجي في ضبط الأسواق وإتاحة السلع فبدون وجود احتياطي استراتيجي قد يحدث نقص في سلعة معينة.