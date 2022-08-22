وزير التموين لـ«المال»: إقامة مناطق تجارية ولوجستية في البحر الأحمر وأسوان ومطروح

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ردا على سؤال “المال” على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، أنه يتم حاليا بحث إقامة 3 مناطق تجارية ولوجستية في محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح، بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وقال المصيلحي إن المنطقة اللوجستية في محافظة البحر الأحمر ستكون في سفاجا لقربها من الميناء، بحيث تصبح تلك المنطقة ميناء جافا.

وأضاف أن المنطقة اللوجستية الأخري ستكون في قسطل بمحافظة أسوان بالقرب من المجزر الآلي وستكون مختصة بالتعاقدات التي تتم مع دولة السودان.

وأوضح أنه سيتم أيضا إقامة منطقة تجارية ولوجستية في السلوم بمحافظة مطروح، وذلك للتبادل التجاري مع ليبيا.