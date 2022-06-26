وزير التموين: لدينا كافة الأرصدة الاستراتيجية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة الأرصدة الاستراتيجية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي بكميات متميزة جدا .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الان بشأن الإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الاضحى المبارك و توريدات القمح المحلي.

واضاف بأن رصيد القمح 5.7 شهر اي حتي نهاية العام الجاري ، والهيئة العامة للسلع التموينية تبحث مع المناشئ المعتمدة القمح المستورد.

تابع أن السكر يكفي حتي 6 أشهر ، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز على الرغم من بعض الممارسات الغير سليمة وسيتم العام القادم شراء الأرز الشعير مثل القمح .

واشار الي أن الأرز يكفي حتي 3.5 شهر حتي يبدأ الموسم القادم ، و بالنسبة للزيت يوجد احتياطي 6.2 شهر وذلك لأول مرة.

و أشار المصيلحي أن سلعة الزيت تعد حاليا اخطر سلعة تواجه مشكلات في المخزون والسعر عالميا نتيجة أن أوكرانيا تمثل 30٪ من حجم إنتاج الزيت عالمياً.

واكد المصيلحي ان اللحوم لدينا تعاقدات تكفي حتي 15 شهرا، وبالنسبة للدواجن المجمدة لدينا احتياطي يكفي 6 أشهر .