وزير التموين : لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يوجد لدى مصر رصيد من السكر يكفي حتى 6.6 شهر، ولدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 89%.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم الاستهلاك من السكر بنحو 3.2 مليون طن، وننتج 2.8 مليون طن، ونستورد 400 ألف طن.

وتابع المصيلحي أن موسم حصاد البنجر في شهر يناير المقبل، وموسم حصاد قصب السكر في فبراير المقبل، وذلك سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السكر.

جاء ذلك خلال لقاءٍ نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الصالون السياسي تحت عنوان “ما هو دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.