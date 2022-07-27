وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف العيش المدعم حاليا وصندوق النقد يتفهم ذلك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لا مساس بسعر رغيف العيش المدعم حاليا وصندوق النقد يتفهم ذلك .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح المصيلحي أنه يتم العمل على تأمين غذاء جيد للمواطنين وتم ضخ 32 مليار جنيه زيادة في منظومة الخبز المدعم حيث بلغت حاليا 55 مليار جنيه في موازنة 2023/2022.

و أضاف وزير التموين : “لن نقترب من دعم الخبز المدعم وليس هناك أي تغيير خلال الفترة الزمنية الحالية وصندوق النقد الدولي متفهم ذلك”.

و تابع المصيلحي “يتم يادة قيمة الدعم للخبز المدعم ولكن قضية رغيف الخبز وسعره يجب أن تكون مطروحة لتحسين المنظومة”.

و أشار المصيلحي أن “تكلفة رغيف الخبز كانت التكلفة 60 قرشا واليوم التكلفة ارتفعت إلى 75 قرش ومازال المواطن يحصل عليه بسعر 5 قروش ، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي ولن يتم المساس برغيف العيش هذه المرحلة”.

و أكد المصيلحي أنه “يتم استهلاك عيش مدعم بنحو 250 مليون رغيف يوميا أي بما يقرب من 80 مليار رغيف في السنة الواحدة ، كما أن الدولة تتحمل مليون جنيه يوميا فارق السولار على المخابز البلدية المدعمة”.