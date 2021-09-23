اقتصاد وأسواق

وزير التموين: لا توجد أزمة لحوم في المجمعات الاستهلاكية

أكد أن ما حدث منذ أسبوعين هو نقص طفيف في الكميات
محمد مجدي 6:32 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 6:32 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن اللحوم الطازجة و المجمدة متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ولا يوجد عجز ، قائلا – في تصريحات خاصة لـ “المال” – ما حدث منذ أسبوعين هو نقص طفيف في الكميات التي يتم طرحها لفروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات وزارة الأوقاف .

يشار إلي أنه يتم ضخ ما يقرب من 100 طن لحوم يوميا في المجمعات الاستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية .

وقال “المصيلحي” إن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان بشأن توريد اللحوم مستمرة و لا توجد أي أزمة في توفيرها ، كما أنه يتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم .

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وتعاقدت وزارة التموين مع شركة اتجاهات السودانية لتطوير وإدارة 25 منفذ بيع لحوم تابع لشركة المصرية للحوم التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. 

و أوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب الصيني عليها أدي إلي رفع أسعارها ، متابعا : لم نتماش مع زيادة الأسعار .

يذكر أن الصين تعد أكبر مشتر للحوم البرازيلية، و مع تفشي مرض جنون البقر في البرازيل تم وقف الصادرات إلي بكين. 

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و أشار “المصيلحي” إلي أن البرازيل تعد رقم واحد في العالم في تصدير اللحوم سواء حية أو مجمدة و مع ذلك تقوم وزارة التموين بالتعاقد مع العديد من الدول للحصول على اللحوم المجمدة ومنها رومانيا و الهند ، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في الحفاظ على أسعار اللحوم في المجمعات حتي تلك اللحظة .

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جدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية 85 جنيها و المجمدة 65 جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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