وزير التموين: لا توجد أزمة لحوم في المجمعات الاستهلاكية

أكد أن ما حدث منذ أسبوعين هو نقص طفيف في الكميات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن اللحوم الطازجة و المجمدة متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ولا يوجد عجز ، قائلا – في تصريحات خاصة لـ “المال” – ما حدث منذ أسبوعين هو نقص طفيف في الكميات التي يتم طرحها لفروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات وزارة الأوقاف .

يشار إلي أنه يتم ضخ ما يقرب من 100 طن لحوم يوميا في المجمعات الاستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية .

وقال “المصيلحي” إن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان بشأن توريد اللحوم مستمرة و لا توجد أي أزمة في توفيرها ، كما أنه يتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم .

وتعاقدت وزارة التموين مع شركة اتجاهات السودانية لتطوير وإدارة 25 منفذ بيع لحوم تابع لشركة المصرية للحوم التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

و أوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب الصيني عليها أدي إلي رفع أسعارها ، متابعا : لم نتماش مع زيادة الأسعار .

يذكر أن الصين تعد أكبر مشتر للحوم البرازيلية، و مع تفشي مرض جنون البقر في البرازيل تم وقف الصادرات إلي بكين.

و أشار “المصيلحي” إلي أن البرازيل تعد رقم واحد في العالم في تصدير اللحوم سواء حية أو مجمدة و مع ذلك تقوم وزارة التموين بالتعاقد مع العديد من الدول للحصول على اللحوم المجمدة ومنها رومانيا و الهند ، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في الحفاظ على أسعار اللحوم في المجمعات حتي تلك اللحظة .

جدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية 85 جنيها و المجمدة 65 جنيها.