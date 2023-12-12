وزير التموين: لا توجد أزمة سكر في السوق المحلية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد أزمة في السكر في السوق المحلية، كما أنه يتم توفير السكر المخصص للصناعات الغذائية للشركات العاملة في هذا القطاع.

وأكد المصيلحي أنه يتم التواصل المستمر مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية في هذا الشأن.

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم على هامش معرض فوود أفريكا أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية، وذلك من خلال شركات وزارة التموين العاملة في إنتاج السكر من القصب وبنجر السكر.

وأوضح المصيلحي، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في التعبئة والتغليف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت تواجه مشكلة حقيقية منذ 20 عامًا.