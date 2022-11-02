وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع حتي نهاية ديسمبر

قال وزير التموين ، محمد المصيلحي، الأربعاء، إنه لا تغيير في أسعار السلع حتي نهاية ديسمبر ونسعى لتخفيضها

وقال وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: “هناك قرار بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، خاصة بالبطاقات التموينية، وسعر رغيف الخبز”.

وأضاف: “لا تغيير فى أى سعر من أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الحالية، حتى نهاية ديسمبر من هذا العام”

وتابع: “توجد متابعة يومية مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الانتاج، ضماناً للحفاظ على الأسعار”.

وقال الوزير: “نستهلك 8.5 مليون طن قمح سنوياً لإنتاج رغيف الخبز منهم 4 ملايين طن محلي والباقي نستوردهم”.

وأضاف: “5 مليارات جنيه حجم الزيادة فى مخصصات إتاحة القمح المحلي بالموازنة العامة للدولة”.

وكشف أن 118 دولارا للطن متوسط حجم الزيادة في سعر استيراد القمح بعد وصوله 418 دولارا للطن بزيادة بالتكلفة 5 مليار دولار.

وأكد وزير التموين أن 20 مليار جنيه إضافية تتحملهم الدولة فرق الزيادات الطارئة للحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش إضافة ل51 مليار جنيه مخصصات دعم الخبز بالموازنة.

وقال إنه ننتج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز/ يوم، أى ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنوياً.

وأكد أن تكلفة رغيف الخبز 85 قرشا، وطبقا لتكلفته بموازنة الدولة الحالية كان يصل إلى 65 قرشا للرغيف.

وقال إنه مازلنا نحافظ على سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر فى البطاقات التموينية

وأضاف: “نحافظ على سعر المكرونة بإمداد المصانع بمختلف متطلباتها من القمح والدقيق اللازمة دون النظر لارتفاع سعر طن القمح عالميا”.