اقتصاد وأسواق

وزير التموين : كل الخيارات مفتوحة في سعر رغيف العيش المدعم وما زال بسعر 5 قروش

المصيلحي: يتم الحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد،
محمد مجدي 11:26 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 11:26 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إدارة ملف الدعم من خلال مناقشات كثيرة تتم من لجنة الموازنات وموازنة 2021- 2022 بلغت 87 مليار جنيه، وتم وضعها في السلع التموينية بقيمة 36 مليار جنيه، ومنظومة الخبز المدعم 51 مليار جنيه.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر منعقد الآن، إن مفهوم الإدارة هو حسن استغلال الموارد المتاحة في مفهوم الدعم، معناه أن هناك مستفيدين من السلع التموينية حوالي 64 مليون مواطن، و 71 مليون مواطن من الخبز المدعم.

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وأضاف المصيلحي أنه يتم الحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، ويتم رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد، وتم الإعلان منذ 3 أشهر أنه سيتم فصل صرف الخبز المدعم في القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن ذلك القرار كان بسبب وجود صرف خبز بكميات أكبر من البطاقات التموينية الموجودة في القاهرة والجيزة والقليوبية، لذلك كان يجب فصل صرف الخبز بحيث كل محافظة على حدة.

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وأوضح المصيلحي أنه تسلَّم بعض المشكلات في مخابز المرج والخصوص، لذلك كان لا بد من النظر في إعادة توزيع الحصص المصروفة.

وأكد المصيلحي أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتكلف من 64 إلى 65 قرشًا، بينما يباع بسعر 5 قروش للمواطن على البطاقات التموينية.

وكشف المصيلحي أن سعر كيلو الدقيق 7 جنيهات، ورغيف الخبز الذي يباع بسعر 50 قرشًا هو من الدعم الحكومي، بينما سعر الرغيف الأبيض يصل إلى 75 قرشًا.

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وذكر المصيلحي أن كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم، وهو حتى الآن بسعر 5 قروش.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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