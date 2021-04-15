اقتصاد وأسواق

وزير التموين: كفر الشيخ بها 10 مراكز مطورة ولا توجد أزمات في السلع الغذائية

قال إن مراقبة الأسواق والأسعار تأتى على أولوية عمل الوزارة يوميا.
محمد مجدي 1:57 م, الخميس, 15 أبريل 21 1:57 م, الخميس, 15 أبريل 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان محافظة كفرالشيخ بها 10 مراكز متطورة، وكل مركز به 5 مواطنين من شباب الخريجين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة جديدة بالمحافظة.

و نفى وزير التموين، وجود أى أزمات فى السلع التموينية خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن مراقبة الأسواق والأسعار تأتى على أولوية عمل الوزارة يوميا.

جاء ذلك خلال افتتاح وتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مركز الخدمة التموينية مطور بحي السلخانة غرب العاصمة والمركز خاص بخدمات البطاقات التموينية ” بدل تالف- بدل فاقد – استخراج بطاقة مستجدة فصل اجتماعى – محرومين” مميكن ويضم 5 شبابيك لخدمة المواطنين، ضمن التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.

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كما تفقد المحافظ ووزير التموين الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمبنى الدراسات الوطنية، ويتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير التموين، مخبز القطاع العام ، ومخازن الجملة والمجمع الاستهلاكية” دلتا ماركت” التابعين للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية.

كما سيقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب بتفقد مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ احدى شركات وزارة التموين ،حيث تم تطوير ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الانتاج وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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