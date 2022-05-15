وزير التموين: قرار الهند بحظر تصدير القمح لا يسري على مصر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار حكومة دولة الهند بشأن وقف تصدير القمح للخارج لا يسري على مصر.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم مجلس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، إن قرار الحكومة الهندية خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على حكومات ومنها مصر.

وأضاف المصيلحي أن هناك أسواقا ستستورد منها مصر القمح ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان، قائلا: مصر مش هتستورد قمح دلوقتي علشان الخير موجود.

يشار إلى أنه تم توريد نحو 1.7 مليون طن قمح محلي وذلك منذ بداية موسم حصاد القمح في 1 أبريل الماضي وحتى أمس 14 مايو ، وتستمر عمليات توريد القمح حتى نهاية أغسطس القادم.

وأشار المصيلحي إلى أن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام.