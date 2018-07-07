وزير التموين: فترة عمل جديدة للمكاتب واللي مش عاجبه هجيب غيره

محمد مجدي:أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يضر أي موظف يتقاعس عن عمله، لكنه لن يتم العمل على استمراريته في موقعه.وقال المصيلحي خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمديري ووكلاء التموين بالمحافظات، إنه سيبدأ فترة عمل جديدة لمكاتب التموين في المحافظات، لخدمة المواطني

محمد مجدي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يضر أي موظف يتقاعس عن عمله، لكنه لن يتم العمل على استمراريته في موقعه.

وقال المصيلحي خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمديري ووكلاء التموين بالمحافظات، إنه سيبدأ فترة عمل جديدة لمكاتب التموين في المحافظات، لخدمة المواطنين.

وحدثت حالة هرج من الحاضرين، ما أدي إلي قيام وزير التموين بالقسم بالله أنه من لا يرضي سيتم استقدام موظفين آخرين للفترة التي سيتم العمل عليها.

وأوضح الوزير أن خدمة المواطن أولا، ولن يتم وقوع ضرر على العاملين بمكاتب التموين، ومن لا يرغب في العمل بفترة أخري لن يتم مجازاته.

وأكد المصيلحي أنه سيتم عمل مسابقة تميز لأفضل المكاتب على مستوى المحافظة ومسابقة أخري لأفضل مديريات التموين على مستوي المحافظات، وسيتم وضع مؤشرات للمسابقات وهو رضاء الجمهور وعدد الخدمات التي تم عملها بالشكل الصحيح.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بعقد اتفاق مع كل جامعة على تنظيم دورة تدريبية طوال العام لتدريب جميع العاملين بالوزارة على كيفية أداء الخدمة وحسن تقديمها في مدة لا تزيد عن 5 أيام فترة الدورة.