وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية ستفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة التموين في بيان اليوم، أنه تم إرسال تقرير إلى المصيلحي، من الشركة القابضة للصناعات الغذائيه أكد أنه سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينيه إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتي الجملة العامه والمصرية إضافة إلى فتح مصنع تعبئة السكر بالسادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف التقرير الوارد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكدت أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر إضافه إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحة بالمنافذ المميكنة والتجزئة لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار الدكتور ‏‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال ‏، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتي الجملة العامه والمصرية.

وأشار إلى أن توجيهات الوزير للمديريات التموينية شملت المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكل الأنشطة التجارية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

‏وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن المصيلحي ‏شدد على المديريات التموينية بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها.‏