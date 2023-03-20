وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة السلع والأسواق خلال شهر رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة ‏لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم، إلى أن الغرفة المركزية بالوزارة سوف تتلقى ‏يوميا تقريراً من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.

وأضاف‏ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية.

وتابع المصيلحي، أن ذلك بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتاجاز.‏

بينما قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التشديد علي ‏مديريات التموين بتسيير حملات يومية لمتابعة الأسواق ‏وانضباط عمل المخابز ومنافذ صرف التموينية ومحطات ‏الوقود وتوافر السلع بمعارض “أهلا رمضان” والتزام ‏أصحابها بالأسواق المعلنة.

وأشار كمال إلى أن غرف العمليات ‏المركزية والفرعية ستساهم في معرفة ما يجرى على الأرض ‏تموينياً وسلعياً في كل لحظة.