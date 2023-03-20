وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة السلع والأسواق خلال شهر رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات الوقود.
وأشار المصيلحي في بيان اليوم، إلى أن الغرفة المركزية بالوزارة سوف تتلقى يوميا تقريراً من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.
وأضاف أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية.
وتابع المصيلحي، أن ذلك بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات البوتاجاز.
بينما قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التشديد علي مديريات التموين بتسيير حملات يومية لمتابعة الأسواق وانضباط عمل المخابز ومنافذ صرف التموينية ومحطات الوقود وتوافر السلع بمعارض “أهلا رمضان” والتزام أصحابها بالأسواق المعلنة.
وأشار كمال إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية ستساهم في معرفة ما يجرى على الأرض تموينياً وسلعياً في كل لحظة.