وزير التموين: عودة ساعات عمل المخابز لطبيعتها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المخابز سوف تعود للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلي أنه تم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الايام السابقة.

وشدد المصيلحي على أن ‏المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة ‏وأنه تم توجيه المديريات ‏لتسيير الحملات يوميا علي ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلي ‏مستحقيه.

‏من جهته قال الدكتور أحمد ‏كمال ‏، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن الوزير يتابع يوميًا ‏الأنشطة التموينية من ‏خلال غرفة العمليات المركزية ‏بالوزارة وغرف العمليات المركزية ‏بالمديريات.

وأشار ‏كمال ، ‏إلي أن كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وأن هناك بعض المخابز حصلت ‏علي إجازة بناء علي تقديمهم طلب بالإدارة التموينية ونسبتها لا تتخطي ‏الــ 10 % في كل ‏مركز وحي ومدينة.