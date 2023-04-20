وزير التموين: عودة ساعات عمل المخابز لطبيعتها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز سوف تعود للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا.
وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلي أنه تم توفير حصص الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب متوسط الصرف لكل مخبز في الايام السابقة.
وشدد المصيلحي على أن المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة وأنه تم توجيه المديريات لتسيير الحملات يوميا علي المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلي مستحقيه.
من جهته قال الدكتور أحمد كمال ، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن الوزير يتابع يوميًا الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات.
وأشار كمال ، إلي أن كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وأن هناك بعض المخابز حصلت علي إجازة بناء علي تقديمهم طلب بالإدارة التموينية ونسبتها لا تتخطي الــ 10 % في كل مركز وحي ومدينة.