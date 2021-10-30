وزير التموين عن رفع سعر الزيت : ليس هدفنا الربح ومن الوارد أن ينخفض بعد تحسن الأسعار (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ليس هدفنا الربح من المواطن إطلاقا ولكن بالعكس هدفنا توفير السلعة بسعر أقل من السوق المحلية، و مكسب البقال التمويني في زجاجة الزيت التمويني بعد زيادة سعرها 25 قرشا ، و 25 قرش أخرى لشركة الجملة .
و أضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن تكلفة إنتاج زجاجة الزيت 1 لتر يبلغ 24 جنيها و30 قرشا ، و يتم طرحها على البطاقات التموينية بسعر 25 جنيها بينما مثيلاتها في السوق من 26 إلى 27 جنيها .
وتابع المصيلحي: “أنا لو معملتش كده هخلق ممارسات غير سليمة في السوق مع زيادة الاستهلاك و فاتورة الدعم ترتفع دون أن تعود على المواطن و القطاع الخاص والذي يمثل 60٪ من السوق سيحدث به تشوهات سعرية”.
و قال المصيلحي إنه في 2017 كان سعر لتر الزيت 17 جنيها وبعد جائحة كورونا تم خفض السعر من 19 إلى 17 جنيه ، و من الوارد أن ينخفض سعر الزيت عند تحسن الأسعار .
و كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي رفع سعر الزيت زنة 1 لتر الي 25 جنيها بدلاً من 21 جنيها ، و الزيت زنة 800 مللي إلى 20 جنيها بدلاً من 17 جنيها .