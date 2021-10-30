اقتصاد وأسواق

وزير التموين عن رفع سعر الزيت : ليس هدفنا الربح ومن الوارد أن ينخفض بعد تحسن الأسعار (فيديو)

سعر الزيت في التموين أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، بحسب الوزير
محمد مجدي 12:39 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 12:39 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ليس هدفنا الربح من المواطن إطلاقا ولكن بالعكس هدفنا توفير السلعة بسعر أقل من السوق المحلية، و مكسب البقال التمويني في زجاجة الزيت التمويني بعد زيادة سعرها 25 قرشا ، و 25 قرش أخرى لشركة الجملة .

و أضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن تكلفة إنتاج زجاجة الزيت 1 لتر يبلغ 24 جنيها و30 قرشا ، و يتم طرحها على البطاقات التموينية بسعر 25 جنيها بينما مثيلاتها في السوق من 26 إلى 27 جنيها .

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وتابع المصيلحي: “أنا لو معملتش كده هخلق ممارسات غير سليمة في السوق مع زيادة الاستهلاك و فاتورة الدعم ترتفع دون أن تعود على المواطن و القطاع الخاص والذي يمثل 60٪ من السوق سيحدث به تشوهات سعرية”.

و قال المصيلحي إنه في 2017 كان سعر لتر الزيت 17 جنيها وبعد جائحة كورونا تم خفض السعر من 19 إلى 17 جنيه ، و من الوارد أن ينخفض سعر الزيت عند تحسن الأسعار .

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و كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي رفع سعر الزيت زنة 1 لتر الي 25 جنيها بدلاً من 21 جنيها ، و الزيت زنة 800 مللي إلى 20 جنيها بدلاً من 17 جنيها .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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