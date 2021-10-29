وزير التموين عن تأثير مصر بزيادة أسعار السلع عالميا: «فاتورة ولازم كلنا ندفعها» (فيديو)

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتحمل الموجة التضخمية في أسعار السلع الأساسية التي تجتاح العالم ، بالاشتراك مع الحكومة قائلا: رسالة للمواطنين لابد أن كلنا نتعاون و نتحمل مع بعض الموجة التضخمية القادمة إلينا من الخارج .

وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن الموازنة العامة للدولة يتم اعتمادها من يوليو إلي 30 يونيو العام القادم ، و الحفاظ على العجز في الموازنة العامة وبالتالي الحفاظ على مؤشر التضخم و عدم ارتفاع الدين الداخلي و الخارجي في مصر .

واضاف المصيلحي أنه لو تم زيادة اعتمادات الدعم إذن سيكون هناك تأثير سلبي على المواطن في الأسعار و إرتفاع سعر الفائدة و ارتفاع كل أسعار السلع الغذائية .

و تابع المصيلحي أنه يجب على الجميع التعاون ، قائلا : دي فاتورة ولازم كلما ندفعها ، و الفاتورة دي الحكومة اتحملتها من يناير الماضي وجينا في لحظة كان لابد أن نأخذ القرار لأنه بعد شهر او شهرين هنبقي مش قادرين نوفي السلع.

لفت إلى أنه لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية لفترات تمتد حتى 6 شهور لشهدت السوق المحلية أزمات تتمثل في نقص المعروض من السلع الغذائية وزايدة اسعارها بشكل كبير.

وكشف المصيلحي أن الشهر الماضي كان هناك بعض التجار والبقالين يمتنعون عن طرح زجاجة الزيت 800 مللي بسعر 17 جنيه و كانوا يصرفوها بسعر 20 جنيه و النهاردة السعر بقي 20 جنيه لزجاجة الزيت 800 مللي و 25 جنيه لزجاجة الزيت 1 لتر .

أوضح ان ارتفاع أسعار الطاقة ، وكذلك تكاليف الشحن ، أسهم في زيادة أسعار السلع الغذائية المستوردة بشكل كبير في مختلف دول العالم ، بينما لم تشهد السوق المحلية نقصا في أي من السلع الأساسية ، فيما شهدت أسواق عالمية نقصا في بعض تلك السلع.