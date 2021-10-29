وزير التموين عن ارتفاع سعر زيت البطاقات: «لو خليناه زي ما هو سيؤدي إلى عدم وجوده» (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن زجاجة الزيت كانت بسعر 21 جنيها، وخلناها بـ25 جنيها، و الناس بتاخد الـ21 جنيها في المطلق، لو احنا دعمناها وخليناها زي ما هو، احنا بنشتغل بموازنة محددة بـ87 مليار جنيه محطوطين للعيش والسلع التموينية.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: لو احنا ابتدينا ندعم بطريقة غير مباشرة إذا هيحصل عجز في الموازنة، ولن أستطيع أجيب الاحتياجات الحقيقية اللازمة للمواطن في الوقت المناسب، وذلك يؤدي إلي حدوث مشكلتين.

وأضاف “المصيلحي” أن تلك المشكلتين هما أزمة في وجود السلعة، وزيادة في الدين العام، والدين حاليًا في منتهى الحرج، بحيث أن حوالي أكثر من 30٪ من دخلنا عبارة عن خدمة الدين العام.

وزير التموين يعلن زيادة سعر لتر زيت الطعام إلى 25 جنيهًا على البطاقات بداية من نوفمبر

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه لن يتم الوقوف بجانب المخطئين مهما كانت صفتهم، ويجب على المستفيدين من الدعم الحكومي الحفاظ على بطاقاتهم التموينية. وأعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن سعر لتر الزيت على البطاقات التموينية سيصبح 25 جنيهًا، بدلًا من 21 جنيهًا، وسعر عبوة 800 مللي بسعر 20 جنيهًا، بدلًا من 17 جنيهًا، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل

وقال المصيلحي إنه يجب الاتفاق على أن مصر جزء من العالم، ومصر تستورد 97% من احتياجات الزيوت الخام، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان فول الصويا لإنتاج زيت يُستخدم في البطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحي أن هناك وسائل إدارة موضوعية، كما أنه من شهر يناير الماضي ارتفعت أسعار السكر والقمح والزيت، مؤكدًا أن الدولة تستطيع حتى الآن تستطيع الحفاظ على الأسعار المطروحة للمواطنين على البطاقات التموينية.