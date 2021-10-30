اقتصاد وأسواق

وزير التموين عن ارتفاع أسعار السلع : «الكونتنر اللي كان بيجي من الصين بـ 1400 دولار أصبح بـ 14000 » (فيديو)

مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتي 5 اشهر و الصناعة لديها مخزون يكفي 3 اشهر
محمد مجدي 2:34 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 2:34 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر النولون (تكاليف النقل) ارتفع اكثر من 50٪ ، ما ساهم في رفع أسعار السلع الأولوية المستوردة خاصة السلع الغذائية .

وقال وزير التموين : الخطير كله أن الكونتنر اللي كان بيجي من الصين كان ب 1400 دولار النهاردة أصبح ب 14 ألف دولار.

وطالب النظير كل من المواطنين وممثلي القطاع الخاصية بالتكاتف لتحميل نتائج زيادة أسعار شحن السلع ، بالاشتراك مع الحكومة ، في الوقت الذي يشهد فيه العالم موجة تضخمية رفعت من أسعار السلع الغذائية ، ومعظم مدخلات إنتاج الصناعات المختلفة.

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و أضاف المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أنه قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي، أن المواطن عليه المشاركة مع الدولة ومع القطاعات الإنتاجية في استيعاب تلك الموجة التضخمية ، لاستمرار الإنتاج و استمرار الوفرة و استمرار عرض السلع .

وكان الوزير أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي ، زيادة سعر عبوة زيت الطعام زنة ١ لتر إلى 25 جنيها على بطاقات التموين.

وتابع المصيلحي ان هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتي 5 اشهر و الصناعة لديها مخزون يكفي 3 اشهر ، مطالبا المواطنين بتفهم أن الدولة تدعم السلع التموينية بموازنة 87 مليار جنيه.

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وقال الوزير أن سعر رغيف الخبز المدعم لازال بخمسة قروش حتى الآن ، مشيرا إلى أنه حتى الآن يتم إجراء مختلف الدراسات اللازمة قبل تحريك سعر رغيف الخبز ، الذي يكلف الدولة في إنتاجه ما يصل لنحو 60 قرشا ، ويتم بيعه بـ 5 قروش فقط.

و أشار المصيلحي الي أن سعر طن القمح العالمي كان في حدود 250 دولار و اليوم وصل 331 دولار للطن ، مشيرا إلي أن ذلك أيضا ادي الي زيادة سعر رغيف الفينو .

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يشار الي أن سعر رغيف الفينو يبدأ من 1 جنيه الي 2 جنيه وذلك في المخابز السياحية والافرنجية .

واضاف المصيلحي أن مخزون القمح يكفي 5 اشهر و سعر رغيف العيش مازال ثابت عند 5 قروش و مازلت دراسة زيادة سعر الرغيف قيد الدراسة.

قال الوزير أن أحدا لما يتوقع تلك الزيادة التي طرأت على أسعار الطاقة عالميا ، ما انعكس على تكاليف شحن البضائع بين الدول ، وساهم في زيادة أسعار السلع الغذائية في مختلف أنحاء العالم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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