اقتصاد وأسواق

وزير التموين : على المواطنين تقليل الزحام في ظل انتشار «كورونا»

رفض المصيلحي ظهور بعض الحالات من المستهلكين بسحب كميات كبيرة من السلع مما يؤدي إلى عدم حصول مستهلكين آخرين في الحصول على تلك السلعة.
محمد مجدي 12:39 ص, الخميس, 19 مارس 20 12:39 ص, الخميس, 19 مارس 20

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك 33 الف مخبز على مستوي الجمهورية وذلك لخدمة 70 مليون مواطن حيث يتم إنتاج 250 الي 270 مليون رغيف يوميًا .

يشار إليه أن عدد البطاقات التموينية يصل الي 22 مليون بطاقة تموينية تحصل على دعم حكومي يبلغ 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020

وطالب المصيلحي، المواطنين بتقليل الزحام في ظل انتشار فيروس لم يتم ظهور علاج له حتي الآن .

وأكد وزير التموين أن تأمين الأمن الغذائي والأمن الدوائي يتم العمل عليه بشكل واضح ومهما حدث من رفع درجات الاستعدادات القصوي فلن يمس ذلك توزيع الغذاء والدواء.

وأوضح المصيلحي أن الخروج من الأزمة الحالية هو توافر الأمن الغذائي والطبي والدوائي وتوفير الاتصالات والكهرباء والمياه إضافة إلي الأمن الفعلي الممثل في القوات المسلحة والشرطة.

وأكد أنه يأتي بعد ذلك دور مصانع الأغذية أن تعمل بشكل كامل مع توفير الخامات ومنافذ التوزيع في توافر السلع الغذائية الاستهلاكية للمواطنين.

ورفض المصيلحي ظهور بعض الحالات من المستهلكين بسحب كميات كبيرة من السلع مما يؤدي إلى عدم حصول مستهلكين آخرين في الحصول على تلك السلعة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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