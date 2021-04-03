وزير التموين: طرح ياميش رمضان في 4100 منفذ حكومي وخاص في المحافظات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بداية من يوم 4 إلى 12 أبريل ، بدء معارض اهلا رمضان والتي تقدم سلع غذائية وغير غذائية واستهلاكية إضافة إلي ياميش رمضان ، وذلك من خلال 4100 منفذ قطاع حكومي و خاص .

وقال المصيلحى ، خلال اجتماع في وزارة الدولة للإعلام ، أن معرض اهلا رمضان الرئيسي يضم 168 شركة ، إضافة إلي إقامة 27 معرض في المحافظات ، كذلك 161 شادر بمشاركة الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لوزارة التموين.

واضاف المصيلحي ، أنه ستشارك نحو 20 سلسلة تجارية كبرى بعدد 1800 منفذ تابع لها ، كذلك 1300 فرع مجمع استهلاكي تابع لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

وتابع المصيلحي ، أنه لأول مرة ستشارك منافذ جمعيتي في معارض اهلا رمضان بعدد 1000 منفذ في مختلف محافظات الجمهورية ، إضافة إلي سيارات ومنافذ متحركة .

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الي أنه سيتم يوميا في شهر رمضان ضخ 100 طن دواجن و 50 طن لحوم مجمدة و 50 طن لحوم طازجة .