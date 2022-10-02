وزير التموين: طرح مشروعات في قطاعات الزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مؤتمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات العاملة في الزيوت بالقطاع الخاص هو تأكيد للسياسة العامة للدولة في مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الغذائية والتي بدأت في التغير ، وبدأ الاشتراك للقطاع الخاص في جميع مشروعات الدولة.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر المنعقد الآن، أنه مستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% في جميع المشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأكد المصيلحي أنه مستهدف حاليا مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة التموين، موضحا أنه خلال العامين الماضيين تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة سواء الاستثمار في القطاع الخاص أو كما يروا الأنسب لهم وتم ذلك في شركات قها وإدفينا وما تقوم به شركات سايلو فودز بمشاركة القوات المسلحة .

واوضح المصيلحي أنه مستهدف مشاركة عدد من الشركات في تطوير قطاع الزيوت، قائلا: لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية.

وتابع المصيلحي: هناك عدد من أنواع الزيوت لا يمكن زراعتها في مصر، مشيرا إلي أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لا إنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثمار والفرص للصناعات الزيوت بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات الزيوت في القطاع الخاص.