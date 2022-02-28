وزير التموين: طرح كوبونات رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% وشنط رمضانية بـ75 و100 و150 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تطرح كوبونات رمضان بتخفيضات كبيرة على السلع مشيرا إلي أن خصومات السلع تتراوح بين 15 و30 % خلال شهر رمضان المبارك. وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في…

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تطرح كوبونات رمضان بتخفيضات كبيرة على السلع مشيرا إلي أن خصومات السلع تتراوح بين 15 و30 % خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه تم طباعة الكوبونات في مركز تأمين الوثائق في العاصمة الإدارية الجديدة، و مؤسسة مصر الخير طلبت 200 الف كوبون رمضان والذي ممكن ان يتراوح سعره ب 50 و 100 جنيها.

وأضاف المصيلحي أن استهلاك المصريين يزيد خلال شهر رمضان بنسبة 50 %، موضحا أن زيادة الاستهلاك ينتج عنه نشاط التصنيع لكافة المنتجات ، مشيرا إلي أن حجم مبيعات شركات التموين من 2.5 الي 3 مليارات جنيه وقد تزيد مليار جنيه في شهر رمضان فقط

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان بداية من 24 مارس و حتي 1 إبريل المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة السلع في 200 شادر على مستوى الجمهورية ، كما أنه سيتم مشاركة 1300 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية و 500 منفذ جمعيتي .

وتابع المصيلحي أنه سيتم أيضا تسيير 200 سيارة سلع رمضانية و ستشارك نحو 2000 فرع تابع للسلاسل التجارية الكبري ، حيث ستكون التخفيضات بها من 15 الي 30٪ ، و ستشمل المنظفات المنزلية أيضا و كافة السلع الاستهلاكية .

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم طرح شنط رمضان بأسعار 75 و100و150 جنيها تضم السلع الرمضانية .