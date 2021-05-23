وزير التموين: شراء 2.9 مليون طن قمح محلي بـ 12 مليار جنيه ونستهدف تخفيض الكميات المستوردة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شراء نحو 2.9 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين، وذلك منذ بداية الموسم الحالي، وتم ضخ 12 مليار جنيه للفلاحين، ونأمل الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح، وذلك يؤدي إلى أهمية وجود مشروع قومي للصوامع.

وقال وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية “صدي البلد”: نعمل على تخفيض الكميات المستوردة من القمح والتي تبلغ حاليا 6 ملايين طن.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي 6 أشهر ولم يحدث ذلك من قبل في تاريخ مصر، وموسم الحصاد والتوريد مازال مستمر، ومتوقعين أن يتم شراء نحو 700 ألف طن خلال الفترة القادمة .

يشار إلى أن موسم حصاد القمح المحلي بدأ في 15 أبريل وينتهي في 15 يوليو المقبل.