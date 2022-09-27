وزير التموين : شحنة القمح الأوكراني المحتجزة بدأت التحرك للموانئ المصرية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي ما تم استيراده من القمح خلال العام المالي الحالي 3.5 مليون طن.

وأشار المصيلحي، في تصريحات له على هامش توقيع عقد اتفاقية إقامة 4 مستودعات إستراتيجية للسلع الأساسية في الأقصر والسويس والفيوم والشرقية، إلى انتهاء أزمة شحنة القمح المصري المحتجزة في أوكرانيا، والتي تبلغ 63 ألف طن.

وقال إنه تم بالفعل تحرك الشحنة من الموانئ الأوكرانية إلى الموانئ المصرية.

وأضاف المصيلحي أن حجم الاستهلاك الخاص بالخبز المدعم يصل إلى 9 ملايين طن قمح، منوهًا بأنه تم تسلم 4.2 مليون طن قمح محلي.

وأوضح أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، منوهًا بأن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى أكثر من 6 شهور.