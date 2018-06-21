وزير التموين: سنعيد تسعير المحاصيل الزراعية بعد رفع أسعار الوقود

المال خاص أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه اتفق مع وزير الزراع على أنه لن تتأثر المنتجات الزراعية بزيادة سعر السولار، وبالتالي سنسعر الأرز والذرة والقمح وكل المنتجات الاستراتيجية الزراعية بأسعار جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج والأرباح. جاء ذلك عقب انعقاد، أمس الأربعاء،

المال خاص

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه اتفق مع وزير الزراع على أنه لن تتأثر المنتجات الزراعية بزيادة سعر السولار، وبالتالي سنسعر الأرز والذرة والقمح وكل المنتجات الاستراتيجية الزراعية بأسعار جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج والأرباح.

جاء ذلك عقب انعقاد، أمس الأربعاء، أول اجتماع أسبوعى للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لن يضار أي فلاح في العائد الخاص به، بسبب ضبط الإيقاع الاقتصادي والآلية الاقتصادية الجديدة بعد ارتفاع المشتقات البترولية.

يذكر أن الحكومة رفعت، يوم الأحد الموافق 17-6-2018 ، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، بينما في الأسبوع الماضي تم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.