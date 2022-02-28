اقتصاد وأسواق

وزير التموين: سعر طن السكر المستورد يصل إلى ميناء الإسكندرية بأكثر من 10 آلاف جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن السكر الخام المستورد كان في 2020 يصل إلي ميناء الإسكندرية بسعر 5500 جنيه و اليوم وصل إلي 10 آلاف و 200 جنيها للطن الواحد و عندما ارتفع سعر البترول ادي…

محمد مجدي 12:21 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:21 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن السكر الخام المستورد كان في 2020 يصل إلي ميناء الإسكندرية بسعر 5500 جنيه و اليوم وصل إلي 10 آلاف و 200 جنيها للطن الواحد و عندما ارتفع سعر البترول ادي ذلك الي رفع سعر طن السكر .

وأضاف المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن البرازيل والتي تعد أكبر دولة منتجة للسكر في العالم قامت بدعم تلك الصناعة .

اقرأ أيضا  وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وتابع المصيلحي أن الحكومة تقوم بدعم صناعة السكر في كل مافيها ، مشيرا إلي أنه في عام 2017 تم استيراد 1.1 مليون طن سكر وكان لدينا ازمة كبيرة في السكر ونحن الان نستورد 300 ألف طن فقط .

وأشار المصيلحي الي أنه يتم حاليا الاتجاه الي تحقيث الاكتفاء الذاتي بنسبة 87%من السكر هذا العام ، وحددنا سعر كيلو السكر ب10.5 جنية في مصر للحفاظ علي الصناعة .

اقرأ أيضا  «تنويع مصادر القمح والسياحة».. حلول الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

وأكد المصيلحي أنه في العام المقبل بعد افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الاراضي المنزرعة بالبنجر وقصب السكر سوف تصل بنا الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .

وقال المصيلحي ان هناك احتياطي إستراتيجي للسكر لمدة حوالي 4.5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة .

اقرأ أيضا  وزير التموين: المخزون الإستراتيجي من القمح يكفى 8 شهور مع دخول موسم التوريد الجديد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين: حذف فوري من منظومة الدعم لمن يتعدي على الأراضي الزراعية

محمد مجدي 12:29 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

وزير التموين: الناس صادقة في ارتفاع الأسعار وسيستمر وجزء كبير منه مستورد من الخارج

محمد مجدي 12:18 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

المصيلحي: استكمال بيانات أفراد البطاقات التموينية سيكون عبارة عن إقرار إجباري

محمد مجدي 11:29 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين: نعمل على رفع كفاءة إدارة الدعم وأمواله للمستحقين

محمد مجدي 11:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين : تحريك سعر الرغيف لن يمس الفئات الأكثر احتياجا

محمد مجدي 10:48 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

محمد مجدي 10:27 م, الأثنين, 28 فبراير 22