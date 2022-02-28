وزير التموين: سعر طن السكر المستورد يصل إلى ميناء الإسكندرية بأكثر من 10 آلاف جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن السكر الخام المستورد كان في 2020 يصل إلي ميناء الإسكندرية بسعر 5500 جنيه و اليوم وصل إلي 10 آلاف و 200 جنيها للطن الواحد و عندما ارتفع سعر البترول ادي…

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن السكر الخام المستورد كان في 2020 يصل إلي ميناء الإسكندرية بسعر 5500 جنيه و اليوم وصل إلي 10 آلاف و 200 جنيها للطن الواحد و عندما ارتفع سعر البترول ادي ذلك الي رفع سعر طن السكر .

وأضاف المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن البرازيل والتي تعد أكبر دولة منتجة للسكر في العالم قامت بدعم تلك الصناعة .

وتابع المصيلحي أن الحكومة تقوم بدعم صناعة السكر في كل مافيها ، مشيرا إلي أنه في عام 2017 تم استيراد 1.1 مليون طن سكر وكان لدينا ازمة كبيرة في السكر ونحن الان نستورد 300 ألف طن فقط .

وأشار المصيلحي الي أنه يتم حاليا الاتجاه الي تحقيث الاكتفاء الذاتي بنسبة 87%من السكر هذا العام ، وحددنا سعر كيلو السكر ب10.5 جنية في مصر للحفاظ علي الصناعة .

وأكد المصيلحي أنه في العام المقبل بعد افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الاراضي المنزرعة بالبنجر وقصب السكر سوف تصل بنا الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .

وقال المصيلحي ان هناك احتياطي إستراتيجي للسكر لمدة حوالي 4.5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة .