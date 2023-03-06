وزير التموين: سعر اللحوم البلدي 180 جنيها في معرض «خير مزارعنا لأهالينا» (صور)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر كيلو اللحوم البلدية في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام في حديقة الأورمان بالدقي 180 جنيها وهي لحوم بلدية منتجة في وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم توفير أرز وأسماك بأسعار مخفضة للمستهلكين .

وأكد وزير التموين في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح معرض “خير مزارعنا لأهالينا ” بحديقة الأورمان بوزارة الزراعة أن المعرض يحتوي علي الكثير من السلع الأساسية بأسعار موفرة خصوصا اللحوم والأرز والأسماك .

وقال وزير التموين إن أسعار السمك تتراوح بين 35 جنيها إلى 55 جنيها في المعرض وهي أسعار أقل من السوق بنسبة 30 % .

كان وزير الزراعة و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قد افتتحو معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، بحضور د علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة، تحت شعار : “من خير مزارعنا لأهالينا”.

وعقب الافتتاح صرح “القصير” بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزرات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية،

وزير الزراعة أكد أنه ليس لدينا عجز في السلع مناشدين المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وتفقد وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة أيضا معرض التمور المقام حاليا بالحديقة.

‏والجدير بالذكر أن معرض أهلا رمضان المقام حاليا في حديقة الأورمان بالجيزة والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم