وزير التموين : ساقترح السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات محددة من الذهب دون جمارك

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالدخول للبلد بكميات محددة من الذهب دون جمارك.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي ينعقد حاليا أن زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب من الخارج، لأن قوة السوق أقوى من أي تدخل إن لم تكن بأليات محكمة.

وأضاف وزير التموين أن معدن الذهب داخل مصر محدود،معلنا عن اجتماع قريب مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة المقترح لتقديمه لمجلس الوزراء.

وأشار المصيلحي إلى أن سوق الذهب يرتبط ب3 عوامل هما “سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب”، موضحا أن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.

وحذر المصيلحي من الوقوف أمام السوق، فإن قوة وعناصر السوق أقوى من أي تدخل، ضبط الأسعار يكون من خلال طرح السلع المنافسة، أدخل بآليات، أما الحبس لن يفيد في شيء.