وزير التموين: زيادة كميات السكر المعروضة بالأسواق بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص

اجتمع اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء اللجنة العليا للسكر، وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص.

وأكدت وزارة التموين في بيان منذ قليل أن الاجتماع جاء بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الأسعار.

وفي هذا الإطار، قامت كل من هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد على استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل على استيراد 150 ألف طن إضافية.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

وفي هذا السياق مازالت أسعار السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة في السوق المحلية، حيث أقل سعر حاليًا 28 جنيهًا، مع عدم وجوده في العديد من المحال الغذائية.