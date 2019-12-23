وزير التموين : زيادة كميات السكر المستورد السبب وراء انخفاض سعر محصول القصب

قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، خلال كلمته بلجنة الزراعة في مجلس النواب اليوم الاثنين، إن زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، هي السبب وراء انخفاض سعر محصول قصب السكر.

وكشف وزير التموين عن وجود العديد من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وأوروبا والبرازيل، التي تقضي برفع الجمارك نهائيًّا، وهو ما يدفع أي مستورد لاستيراد سكر بدون جمارك وفقًا للاتفاقيات.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بسن تشريع يقضي بفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول قصب وبنجر السكر.

زراعة البرلمان تطالب بسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

من ناحيته، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دعم الدولة لمزارعى قصب السكر وبنجر السكر، يساعد الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

ونوه إلى وجود فجوة في إنتاج السكر تصل إلى حوالى 800 ألف طن نستوردها من الخارج.

وأضاف الحصري: يمكننا سد تلك الفجوة بمساعدة المزارعين، خاصة أن البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته فى بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه.

وأشار إلى أن زيادة سعر محصولى القصب والبنجر، ستساعد في دعم الفلاح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

وتابع: لا يجوز أن يخسر الفلاح، ولا بد من وجود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50٪؜ من المجتمع المصرى.

استحداث سلالات جديدة لقصب أسوان

من جانبه، طالب النائب حسن خليل، نائب عن محافظة أسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة إنتاجيته في المحافظة.

وأضاف أن محصول قصب السكر في أسوان من المحاصيل الأساسية، لكنه يعانى انخفاض إنتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات.

وأشار نائب أسوان إلى أن الدولة لا تدعم مزارع قصب السكر في أى شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، ما يؤدى إلى عدم تلبية حتياجات المزارع.

ولفت إلى أن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.