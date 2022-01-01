اقتصاد وأسواق

وزير التموين: زيادة سعر السكر على البطاقات لإحداث توازن حقيقي في السوق

لكي يحدث توازن حقيقي في السوق بحسب الوزير
محمد مجدي 11:47 م, السبت, 1 يناير 22 11:47 م, السبت, 1 يناير 22

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية أو في كافة السلع إتاحتها للمواطنين، كما أنه خلال جائحة كورونا كل السلع كانت متوفرة للمواطنين.

وقال المصيلحي خلال تصريحات مسجلة لبرنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق ، كما أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87% .

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وعن ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه، بداية من الأول من شهر يناير الجاري، قال المصيلحي : لو محركتش سعر السكر الجميع سيحترق في المنظومة .

وتابع المصيلحي أن عدم تحريك سعر السكر على البطاقات كان سيحدث عدم توازن في السوق ولن يكون في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق.

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يذكر أن سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية كان 8.5 جنيه ، و أعلن وزير التموين زيادته إلى 10.5 جنيه ، بعد زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين بقيمة 90 جنيها ليتم شراء طن القصب بسعر 810 جنيه بدلا من 720 جنيها .

و أضاف المصيلحي أنه يتم استيراد 12% فقط من السكر، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طن سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.

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و أوضح المصيلحي أن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بقيمة 9200 جنيه للطن ، كما أنه في حالة ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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