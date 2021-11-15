وزير التموين : زيادة المخزون الإستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية

وبشأن المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على ‏بطاقة الدعم، ورصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر، ومن الزيت والأرز يتعدى 3 أشهر.

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع ‏يوميًّا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الإستراتيجي من ‏السلع تحسبًا للأمطار التي سوف تتعرض لها تلك المحافظات.

وقال كمال، في بيان، اليوم، إن وزير التموين وجّه ‏بزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخّ كميات كبيرة من الدقيق الذي يُصرَف على بطاقة ‏الدعم.

وأضاف أن وزير التموين تلقّى تقريرًا من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق. وأفاد التقرير الوارد بتوافر الدقيق بكل مخبز يتعدى الـ10 أيام تحسبًا للأمطار بتلك ‏المحافظة.

وبشأن المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على ‏بطاقة الدعم، ورصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر، ومن الزيت والأرز يتعدى 3 أشهر.

كما ‏تلقّى وزير التموين تقريرًا من اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الإستراتيجي بمحافظة جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.

وأفاد التقرير الوارد إليه ب‏وجود مخزون إستراتيجي من السلع، خاصة الإستراتيجية منها، يتعدى أربعة ال‏أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.

وذكر عبد الله أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد أ‏سهمت في معرفة المخزون الإستراتيجي بكل محافظة والتدخل في أي وقت، ‏حال نقص أية سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًّا.

ونوه ‏كمال بأن وزير التموين وجّه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وشدد في ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.