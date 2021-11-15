وزير التموين : زيادة المخزون الإستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع يوميًّا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الإستراتيجي من السلع تحسبًا للأمطار التي سوف تتعرض لها تلك المحافظات.
وقال كمال، في بيان، اليوم، إن وزير التموين وجّه بزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على بطاقة الدعم لأكثر من ثلاثة أشهر وضخّ كميات كبيرة من الدقيق الذي يُصرَف على بطاقة الدعم.
وأضاف أن وزير التموين تلقّى تقريرًا من مديرية تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق. وأفاد التقرير الوارد بتوافر الدقيق بكل مخبز يتعدى الـ10 أيام تحسبًا للأمطار بتلك المحافظة.
وبشأن المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على بطاقة الدعم، ورصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 أشهر، ومن الزيت والأرز يتعدى 3 أشهر.
كما تلقّى وزير التموين تقريرًا من اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الإستراتيجي بمحافظة جنوب سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.
وأفاد التقرير الوارد إليه بوجود مخزون إستراتيجي من السلع، خاصة الإستراتيجية منها، يتعدى أربعة الأشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.
وذكر عبد الله أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد أسهمت في معرفة المخزون الإستراتيجي بكل محافظة والتدخل في أي وقت، حال نقص أية سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًّا.
ونوه كمال بأن وزير التموين وجّه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وشدد في توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.