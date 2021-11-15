اقتصاد وأسواق

وزير التموين : زيادة المخزون الإستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية

وبشأن المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على ‏بطاقة الدعم، ورصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر، ومن الزيت والأرز يتعدى 3 أشهر.
محمد مجدي 6:59 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 6:59 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع ‏يوميًّا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الإستراتيجي من ‏السلع تحسبًا للأمطار التي سوف تتعرض لها تلك المحافظات.

وقال كمال، في بيان، اليوم، إن وزير التموين وجّه ‏بزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخّ كميات كبيرة من الدقيق الذي يُصرَف على بطاقة ‏الدعم.

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وأضاف أن وزير التموين تلقّى تقريرًا من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق. وأفاد التقرير الوارد بتوافر الدقيق بكل مخبز يتعدى الـ10 أيام تحسبًا للأمطار بتلك ‏المحافظة.

وبشأن المخزون الإستراتيجي من السلع التي تُصرَف على ‏بطاقة الدعم، ورصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر، ومن الزيت والأرز يتعدى 3 أشهر.

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كما ‏تلقّى وزير التموين تقريرًا من اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الإستراتيجي بمحافظة جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.

وأفاد التقرير الوارد إليه ب‏وجود مخزون إستراتيجي من السلع، خاصة الإستراتيجية منها، يتعدى أربعة ال‏أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.

وذكر عبد الله أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد أ‏سهمت في معرفة المخزون الإستراتيجي بكل محافظة والتدخل في أي وقت، ‏حال نقص أية سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًّا.

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ونوه ‏كمال بأن وزير التموين وجّه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وشدد في ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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