وزير التموين: زيادات السولار لن تؤثر على رغيف الخبز

محمد مجدي صرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية لن تؤثر على سعر رغيف الخبز المنصرف بالبطاقات التموينية وهو خمسة قروش للرغيف، وأن الوزارة ستتحمل قيمة الزيادة فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الناتجة عن تحريك أسعار الوق

محمد مجدي





صرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية لن تؤثر على سعر رغيف الخبز المنصرف بالبطاقات التموينية وهو خمسة قروش للرغيف، وأن الوزارة ستتحمل قيمة الزيادة فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الناتجة عن تحريك أسعار الوقود.

وقال المصيلحي، في بيان، منذ قليل، إنه سيتم محاسبة المخابز على الزيادة فى تكلفة التصنيع لرغيف الخبز عن التكلفة المعتمدة للرغيف والتى يتم التحاسب بها حاليا، وسيتم سداد الزيادة فى التكلفة بنفس الآلية المطبقة حاليا بتحويل هذة المبالغ لحساباتهم البنكية.

وأكد أن نحو 80 مليون مواطن يحصلون حاليا على رغيف الخبز المدعم وأن حجم الإنتاج اليومى يبلغ نحو 275 مليون رغيف مدعم.

كما أكد أن كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية تقوم بالإشراف على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات البيع بالأسعار المعلنة.