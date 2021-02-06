اقتصاد وأسواق

وزير التموين : رفع كفاءة التجارة الداخلية من خلال البورصة السلعية

قبل نهاية أبريل سيتم الانتهاء من الخطة الكاملة لأسواق الجملة في مصر،
محمد مجدي 12:23 م, السبت, 6 فبراير 21 12:23 م, السبت, 6 فبراير 21

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن البنية الأساسية جزء مهم في نجاح قطاع التجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحي خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح فرع مجموعة اللولو ماركت في التجمع الخامس، أن رفع الكفاءة الكلية للتجارة الداخلية، تم من خلال عمل البورصة السلعية المصرية والتقليل من فاقد السلع الغذائية.

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واضاف وزير التموين ، أنه قبل نهاية أبريل سيتم الانتهاء من الخطة الكاملة لأسواق الجملة في مصر، مع إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية.

وأوضح المصيلحي، أن هناك 10 مناطق جديدة جاري العمل فيها مع وزارة الإسكان لإقامة مناطق تجارية ولوجستية.

وأشار وزير التموين، إلي أنه يوم 14 فبراير الجاري سيتم غلق المظاريف الفنية لإقامة 4 مستودعات استراتيجية كبري وذلك في عدد من المحافظات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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