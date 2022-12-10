وزير التموين: إلغاء جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إلغاء جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعرض”نيبو” للذهب والمجوهرات الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وقال المصيلحي إن الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج.

وأضاف المصيلحي أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضوعية لصناعة الذهب والفضة.

وأكد المصيلحي أن معرض “نبيو 2” خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند، بالإضافة إلى إيطاليا التى لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.

وأضاف المصيلحي أنه خلال فاعليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب.